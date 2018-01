Villingen-Schwenningen Schwimm- und Skiclub reist mit Fanbus nach Kitzbühel

Erst Slalom-Rennen, dann Après Ski

Eingeladen zur Busfahrt sind neben SSC-Mitgliedern auch andere Skirennsportfreunde der Region. Abfahrt des Fanmobils ist am frühen Sonntagmorgen um 2.30 Uhr am Hochemminger Rathaus. Der Fahrpreis beträgt 20 Euro. Der Eintritt zum Rennereignis kostet ebenfalls 20 Euro, für Jugendliche bis 16 Jahre ist dieser allerdings frei. Der Verein empfiehlt warme Schuhe. Ebenfalls berücksichtig werden sollte der etwa 20-minütige Fußweg vom Busparkplatz zum Rennhang. Anmeldungen sind möglich per E-Mail an bul.kuenstler@t-online.de.