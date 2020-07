Villingen-Schwenningen Schwerer Unfall an Nordstetter Kreuzung

Der Unfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren die beiden Frauen mit ihrem VW Golf Plus von Nordstetten in Richtung Villingen unterwegs. An der Kreuzung in Richtung Außenring übersahen sie dabei an der neu eingerichteten Stopp-Stelle einen vorfahrtsberechtigten Lastwagen, der aus Richtung Villingen kommend in den Außenring einbiegen wollte.