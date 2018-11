Der Termin, jeweils am zweiten Montag im Monat von 18.30 bis 20.30 Uhr, soll auch Berufstätigen die Teilnahme ermöglichen. Zudem ist das Gesprächsangebot konfessionell offen. Vorerst sind sechs Gesprächsabende geplant. Begonnen wird am 10. Dezember, die weiteren Termine sind jeweils montags am 14. Januar, 11. Februar, 11. März, 8. April und 13. Mai. Der Eingang zum Münster­stüble an der Kanzleigasse 30 in Villingen befindet sich rechts hinter dem Eisentor.