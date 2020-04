Villingen-Schwenningen Schwerbehinderter Bankkunde wehrt sich gegen Kündigung

Unverständlich ist ihm die Kündigung nicht nur, weil "die Bank keinerlei Angaben zu den Gründen machte". Unverständlich sei der Schritt auch, weil er nicht nur ein Girokonto bei dem renommierten Geldinstitut habe, sondern auch ein "ordentliches Depot". Was er unter ordentlich versteht: "Na ja, im sechsstelligen Bereich."

Die für ihn mehr als schmähliche Kündigung ließ der gebürtige Danziger nicht auf sich sitzen. Per E-Mail und auch am Telefon habe er sich bei diversen Bankmitarbeitern gemeldet, doch die Gründe für die Kündigung habe er nicht erfahren. Was ihn noch mehr wurmt: "Auch auf meine telefonischen Anfragen bei leitenden Mitarbeitern wurden mir keine Gründe genannt", meint er und teilt dies auch in einem seiner E-Mails an die Bank mit.