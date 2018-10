Villingen-Schwenningen Schwenninger Studenten fühlen sich als "lästiges Etwas"

Die Einladung von Jürgen Roth zu einem solchen Treffen wurde von den Studierenden gerne angenommen, war er doch der einzige der Kandidaten, der sich offensichtlich für ihre Belange interessierte, teilt das Wahlkampfteam mit. Ein Problem für Studierende in Schwenningen ist der knappe Wohnraum in dem Mietpreissegment, das Studenten aufbringen können. So kostet ein WG-Zimmer zwischen 250 und 400 Euro im Monat, ein Zimmer im Studentenwohnheim auch schon 280 Euro. Das zwingt sie, in die Umgebung auszuweichen, was wiederum den hohen Anteil an motorisierten Pendlern bei den Studenten bringt. Daraus folgt dann die Parkraumnot, die die Anwohner ebenso beklagen wie die Studenten.

Die von Jürgen Roth schon mehrfach vorgeschlagenen Lösung mit Parkraum beim Messegelände und Shuttle-Bussen zu den Hochschulen fand allgemeine Zustimmung, wenn in den Hauptzeiten morgens und nachmittags ein Viertel-Stunden-Takt geboten würde. Noch besser wäre es für die Stadt und die Studierenden, wenn viele von ihnen hier in Villingen-Schwenningen selbst den ersten Wohnsitz nehmen würden. Dazu gibt es Beispiele aus anderen Hochschulorten, wo man solchen Studenten eine Pauschale, auch Begrüßungsgeld genannt, bezahlt, wenn sie sich anmelden. Das wäre auch für die Stadt keine schlechtes Geschäft, würden doch diese Neubürger beim Finanzausgleich der Stadt mitgerechnet und entsprechend höhere Einnahmen aus diesem Ausgleichstopf bringen. Und innerhalb des Stadtgebietes wäre ein bezahlbares Semesterticket für den ÖPNV dann die ideale Ergänzung.

Auf die Frage von Jürgen Roth, was denn in Schwenningen fehle, bekam er die erstaunliche Antwort: die Studenten. Die Erklärung dafür ist nachvollziehbar. Nach den Vorlesungen fahren die Studenten nach Hause außerhalb der Stadt und bleiben auch dort. So kommt es zum nächsten Defizit: Es fehlt ein für Studenten interessantes Freizeitangebot, das auch den Reiz erhöhen würde, hier vor Ort eine Wohnung zu suchen. Sogar ein nächtliches Treffen im Neckarpark sei nicht mehr erlaubt, geschweige denn sonstige Events, die anderswo das typische Studentenleben ausmachen.