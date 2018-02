Villingen-Schwenningen Schwenninger Galerie künftig in Frauenhand?

Villingen-Schwenningen (cos). Die Schwenninger Galerie wird künftig aller Voraussicht nach in Frauenhand sein. Zwei kompetente Frauen seien nämlich zuletzt in der engen Auswahl gewesen, heißt es, nachdem sich ursprünglich 41 Personen um die Nachfolge von Wendelin Renn beworben hatten (wir berichteten). Und die Wahl zwischen diesen fiel dem Personalausschuss des Gemeinderates offenbar besonders schwer. Nachdem zunächst lange über das Für und Wider jeder Bewerberin debattiert worden war und die anschließende Sitzung des Verwaltungs- und Kulturausschusses deshalb verschoben werden musste, ging es an die Abstimmung. Und weil dabei wahrlich jede Stimme zählte, wurden alle Kräfte mobilisiert: CDU-Sprecherin Renate Breuning holte den gerade im Rathausflur befindlichen Klaus Martin flugs zurück an den Ratstisch, und Ernst Reiser von den Freien Wählern suchte kurzerhand Ersatz für einen in der Sitzung vakanten Sitz seiner Fraktion und fand ihn ebenfalls im Rathausflur in Person von Dominik Beha, der somit bei der Beratung zwar nicht anwesend gewesen war, für die Freien Wähler aber abstimmen durfte. Die Entscheidung will die Stadtverwaltung in Kürze bekanntgeben.