Villingen-Schwenningen Schwenninger Fasnet mit Abstauben eröffnet

Statt dem OB den närrischen Spiegel vorzuhalten, gab es vom Zunftmeister vielmehr Unterstützung für Roths weiteres Handeln. Für den Fall, dass der OB mal wieder zu schnell für einige seiner Gemeinderäte handele – Melzer spielte damit auf die Sanierung der Straßen an – könne er Abhilfe schaffen. "Sollte der Gemeinderat wieder auf seinem Mimimi-Trip sein, habe ich hier die Lösung", sagte Melzer und übergab Schnuller in den Fraktionsfarben an den OB.

Die Harmonie zwischen Narrenzunft und Stadtoberhaupt scheint zu passen. So begrüßte Jürgen Roth "die Abordnung aus Schwenningen West" mit einem Augenzwinkern und schickte närrische Grüße an Narrozunft, Katzenmusik, Hexengilde, Glonkis und alle anderen Villinger Gäste. Dieses Jahr werde eine besondere Fasnet, schließlich übertrage der SWR den Villinger Umzug am Fasnetsdienstag live im Fernsehen. "Und ich spiele mit dem Gedanken, den Antrag einzubringen, dass die Narrenzunft dieses Jahr vorneweg läuft und die Narrozunft dann im Dunkeln hinterher", erklärte Roth. Die dürften bei ihrem Selbstverständnis damit ja überhaupt kein Problem haben, schließlich – so heiße es bekanntlich im Villinger Schunkellied – kämen am Schluss die Schönsten.