Villingen-Schwenningen Schwenninger bei "electronica 2018" dabei

VS-Schwenningen. Die "electronica 2018" wird als die bisher größte Ausgabe dieser Messe in die Geschichte eingehen. Um Raum für die stetig steigenden Besucherzahlen gewährleisten zu können, wurde die Anzahl an Hallen zur Präsentation der Messestände von 14 auf 17 erweitert. Der große Zuwachs an Besuchern, zehn Prozent mehr als noch vor zwei Jahren, die gestiegene Zahl an Ausstellern und der Ausstellungsfläche, zeigen die enorme Bedeutung des weltweit wichtigsten Branchentreffens der Elektronikindustrie.

Auch die Jauch Quartz GmbH hatte ihre Ausstellungsfläche stark vergrößert und war mit einem 200 Quadratmeter großen Messestand in München vertreten. Erstmals wurden während der Messe beide Jauch-Produktbereiche auf einem gemeinsamen Stand ausgestellt, sowohl die frequenzgebenden Bauteile als auch die Batterielösungen. Dies stieß auf durchweg positive Resonanz, gibt es doch sehr viele Kunden und Interessenten, die sowohl Bedarf an einem Taktgeber als auch an einer dezentralen Stromversorgung haben, heißt es in einer Pressemitteilung. "Im Bereich der frequenzgebenden Bauteile waren es die Taktgeber für Wireless-Anwendungen, über die ein reger Austausch stattfand", berichtet Steffen Fritz, Vertriebsleiter frequenzgebende Bauteile und Mitglied der Geschäftsleitung.

Im Segment Batterien war die Nachfrage nach wiederaufladbaren Lithium-Batterien, den Lithium-Ionen- und Lithium-Polymer-Batterien nach wie vor sehr hoch. Die ausgestellten Energy Storage-Systeme, Power Packs mit bis zu 1000 Wattstunden, die dezentral die Stromversorgung für einen Kühlschrank übernehmen können, standen ebenfalls hoch im Kurs.