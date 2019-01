VS-Schwenningen (cos). Es ist eckig, aus Plastik, quietschblau und steht mitten in der Schwenninger City, genauer gesagt, am Busbahnhof: das Dixie-Klo, das nun zum Thema im Gemeinderat geworden ist. Viele Schwenninger wunderten sich über die dauerhafte Übergangslösung und auch der CDU-Gemeinderat Dirk Sautter wollte schließlich wissen, was es mit dem Dixie-Klo auf der Wiese am Busbahnhof denn auf sich hat. Er staunte nicht schlecht: Die mobile Plastiktoilette stehe dort nicht etwa für die Notdurft von Bauarbeitern einer nahe gelegenen Baustelle bereit, sondern sei das Pausenklo der Busfahrer. "Wir müssen entweder eine öffentliche Toilette schaffen" oder das Thema anders klären, das stand für Sautter nun fest, der die Frage nach dem stillen Örtchen laut im Gemeinderat stellte. Und die Klo-Frage wurde prompt an oberste Stelle weitergereicht: an Oberbürgermeister Jürgen Roth. er wusste zu berichten, dass der Standort ein privater sei. Ordnungsrechtlich werde man diesen Zustand also kaum beseitigen können – vielleicht aber mit einem guten Gespräch.