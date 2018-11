Villingen-Schwenningen Schwenningen ideal

"Bildung ist das zentrale Zukunftsthema. Wir müssen unsere Schulen sanieren, qualifizierte Lehrer und Erzieher finden und digitales Lernen voranbringen. Deshalb ist es höchste Zeit, die Anstrengungen im Bildungsbereich deutlich hochzufahren", betont Klinge. Als wichtigen Schritt dazu schlägt die FDP VS vor, einen zusätzlichen Bildungsbürgermeister zu schaffen, heißt es in einer Mitteilung.

"Von der ersten Klasse bis zum Ingenieurspatent möchten wir beste Bedingungen ermöglichen und für die Zukunft sichern", erklärt Klinge. "Dazu brauchen wir auch an oberster Stelle jemanden, der dieses Ziel mit klarer Priorität verfolgt. Denn für erstklassige Schulen und weltbeste Bildung können und müssen wir noch viel mehr tun. Das ist auch ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal, um zu dem Oberzentrum zu werden, das in uns steckt." Als geeigneten Standort sehen die Liberalen den Stadtbezirk Schwenningen an. "Schwenningen ist ein Top-Hochschulstandort und wir haben dort Liegenschaften. Deshalb macht es aus unserer Sicht Sinn, das Amt des zweiten Bürgermeisters hier zu platzieren", so Klinge.