Seit Freitag darf man sich nun auch in Schwenningen über den Weihnachtsmarkt freuen, der von Villingen in den schwäbischen Stadtteil gewandert ist. Am Abend eröffnete Oberbürgermeister Rupert Kubon gemeinsam mit dem Chor der Gartenschule vor hunderten Besuchern den Markt, der bis zum 23. Dezember die Schwenninger Innenstadt beleben wird. Die Schneefälle in der Nacht zuvor haben dabei für passende Kulisse in der Muslen gesorgt, sodass bei den Besuchern schnell weihnachtliche Stimmung aufkam. Täglich von 11 bis 21 Uhr bieten die Händler Waren für Gabentisch und Wunschzettel. Es gibt außergewöhnliche Geschenkideen. Neben vielen Leckereien, dürfen sich die Besucher auch über das tägliche Bühnenprogramm mit dem Mix aus tänzerischen und musikalischen Höhepunkten freuen. Foto: Eich