Villingen-Schwenningen Schweizer Post übernimmt Bächle

Villingen-Schwenningen. In der Struktur wird sich wenig ändern. Marius Neininger, Enkel des Firmengründers, bleibt Geschäftsführer. Zum Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Oliver Flüeler, einer der Pressesprecher der Schweizer Post, teilt mit: "Der grenzüberschreitende Warenverkehr nimmt seit Jahren zu und damit der Bedarf an internationalen Logistikdienstleistungen. Grund dafür ist die zunehmende internationale Arbeitsteilung und der länderübergreifende Handel – insbesondere der grenzüberschreitende Onlinehandel wächst überproportional. Deutschland ist dabei einer der wichtigsten Handelspartner der Schweiz. Mit der Übernahme stärkt die Post ihr Produktportfolio und baut die nahtlose Anbindung an internationale logistische Netzwerke aus. Damit festigt sie ihre Position als Nummer eins im Schweizer Logistikmarkt."

Die Antwort auf das Warum der Übernahme beinhaltet auch teilweise die langfristige strategische Ausrichtung der Schweizer Post. Hauptgrund für die Übernahme sei der grenzüberschreitende Warenverkehr und der Ausbau des bereits bestehenden Portfolios an Dienstleistungen in diesem Bereich. In Bezug auf die Spedition Bächle gab es nun eine gute Möglichkeit der Nachfolgeregelung, dies ist eine weitere Begründung, warum sich der Bereich Post-Logistics der Schweizer Post zu dieser Übernahme entschieden habe. Marius ­Neininger bestätigte, dass der Verkauf eine solide Lösung darstelle.