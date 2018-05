Villingen-Schwenningen Schweizer Meister-Duo plakativ-fiktiver Spontaneität

Das "vorgeschriebene" Format der seriellen Plakate gibt den beiden Luzernern sogar die Möglichkeit von Tourneen in völlig fremden Sprachräumen. So tourten die beiden im Herbst 2014 mit einer chinesischen Fassung des gezeigten Programms "Blattrand" durch China. Unverzichtbar war hierbei eine gute Übersetzung, damit das, was dem Publikum gezeigt wird, nicht womöglich eine ganz andere, womöglich politisch gefährliche Aussage hat.

In Schwenningen zeigten "Ohne Rolf" weiteres Können in Sachen Vorwegnahme angenommener Verhaltensweisen in Standardsituationen: Zwei Kassettenrekorder beispielsweise wanderten durchs Publikum und sorgten mit lauten Kommentaren und Anweisungen wie "Bitte mich ganz nach hinten durchgeben" oder "Weiterreichen an den Herrn mit der komischen Frisur" für viel Vergnügen – zwei Roboter mit fixer Programmierung.

Ebenfalls sehr unterhaltsam war die Einbindung eines Zuschauers in die Plakatkommunikation auf der Bühne durch ein drittes Stehpult mit Leiter. Sympathisch blätterte dieser mit den beiden Protagonisten die Dialoge um – ohne dabei seinen eigenen Text zu kennen oder zu sehen. Nur anhand der fröhlichen Reaktionen vor der Bühne konnte dieser erahnen, dass das "Vorgeschriebene" offensichtlich stimmig war. Das eine Zugabe fordernde Publikum hätte seinen kräftigen Schlussapplaus eigentlich durch große, in Richtung Bühne gehaltene Zettel mit entsprechender Aufschrift ersetzen müssen.