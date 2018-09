VS-Villingen. Der Schwarzwaldverein Villingen lädt alle, die Lust und Laune haben, am Samstag, 29. September, von 10 bis 12 Uhr in die Zehntscheuer der Narrozunft in der Rietgasse zu einem zwangslosen Treffen zum Frühstück ein. Wegen einer Platzreservierung sind Anmeldungen bis Dienstag, 25. September, bei Ellen Oruc, Telefon 07721/7 28 73, möglich.