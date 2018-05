VS-Villingen. Der Schwarzwaldverein Villingen wandert am Mittwoch, 9. Mai, am Zeller Horn, einem Berg am Albtrauf, dem Steilabfall der Schwäbischen Alb. Von hier haben die Wanderer einen schönen und atemberaubenden Panoramablick auf die Burg Hohenzollern. Start ist um 13 Uhr am Busbahnhof H 11 in Villingen. Die Langwanderer beginnen ihre Wanderung am Zollersteighof. Für den letzten Abschnitt der gut zweistündigen Tour sind gutes Schuhwerk und Wanderstöcke empfehlenswert. Die Kurzwanderer (etwa eine Stunde) beginnen ebenfalls am Zollersteighof und fahren schließlich mit Bus zum Parkplatz Fuchsfarm. Gemeinsam mit den Langwanderern geht es zur Schlusseinkehr nach Oberdigisheim ins Gasthaus Grottental. Der Fahrpreis beträgt zehn Euro. Anmeldung bis Dienstag, 8. Mai, 12 Uhr, bei Maier Reisen, Telefon 07721/21027. Wanderführer sind Anneliese Held und Wilfried Helm, Telefon 07726/6 33 35. Gäste sind jederzeit willkommen.