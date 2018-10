VS-Villingen. Der Schwarzwaldverein Villingen unternimmt am Mittwoch, 24. Oktober, eine Tour auf dem Heuberg, die den Verein zum Schäferbrunnen und zu einer knapp 470-jährigen Linde beim Allenspacher Hof führt. Start ist 13 Uhr am Busbahnhof H 11 und fünf weiteren Haltestellen nach Plan. Ziel ist der Parkplatz Alter Berg bei Böttingen. Die Dauer der Tour beträgt etwa eindreiviertel Stunden, für Kurzwanderer eineinviertel Stunden und für Wiesenwegwanderer etwa eine Dreiviertel Stunde. Die Schlusseinkehr findet im Landgasthof Kreuz in Königsheim statt. Der Fahrpreis beträgt neun Euro. Anmeldung bis Dienstag, 23. Oktober, bei Maier-Reisen, Telefon 07721/ 2 10 27. Geführt werden die Wanderungen von Anneliese, Siegfried Held und Ingrid Herrmann, Telefon 07721/ 5 97 02.