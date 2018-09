Villingen-Schwenningen Schwarzwälder Schinken weiter auf Platz eins

Schwarzwald-Baar-Kreis. Der Schutzverband der Schwarzwälder Schinkenhersteller hat es sich zum Ziel gesetzt, auch die junge Zielgruppe dafür zu begeistern. Seine starke Position hat der Schwarzwälder Schinken auch im vergangenen Jahr weiter gefestigt. "Mit einem moderaten Zuwachs in einem stagnierenden Markt ist Schwarzwälder Schinken im Handel eine konstante und verlässliche Größe", so Marie-Luise Adler, Sprecherin des Schutzverbandes. 2017 wurden insgesamt 9,4 Millionen Schwarzwälder Schinken abgesetzt (+2,17 Prozent). Schwarzwälder Schinken ist stark im SB-Segment, das knapp über 70 Prozent ausmacht. Wichtigster Vertriebspartner im Inland ist der Lebensmittelhandel, über den etwa 85 Prozent abverkauft werden, gefolgt vom Fachhandel mit rund zehn und der Gastronomie mit etwa fünf Prozent. Ein Viertel der Gesamtproduktion geht in den Export. Die wichtigsten Märkte sind die EU-Länder Frankreich, UK, Benelux und Osteuropa. "Deutschland vespert" – unter diesem Slogan findet die vor zwei Jahren erfolgreich gestartete Social-Media-Kampagne "Genuss auf meine Art" ihre Fortsetzung. "Die Wertschätzung für den traditionellen, regional erzeugten Schwarzwälder Schinken zu erhalten und zu steigern – gerade bei jüngeren Konsumenten –, ist eines unserer zentralen Anliegen", so Marie-Luise Adler.