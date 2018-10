Villingen-Schwenningen Schwanenfest-Premiere ist gelungen

VS-Schwenningen. Ein spannendes und zugleich anstrengendes Wochenende liegt hinter Emilie Merkle. Als eine der verantwortlichen Organisatoren des Schwanenfestes hatte sie nicht nur alle Hände voll zu tun, sondern auch einige Kilometer zurückzulegen. Von links nach rechts, von vorne nach hinten war sie auf dem Muslenplatz zwischen den Mitgliedern und Helfern von insgesamt 21 Vereinen unterwegs. Aber es hat sich aus ihrer Sicht gelohnt: "Ich bin zufrieden mit der Veranstaltung. Die Vereine waren nicht nur da und haben nach sich geschaut, sondern sie haben alle gegenseitig mit angepackt." Unter diesen Voraussetzungen stellt sich für Merkle die Frage nicht, ob es eine Wiederholung geben wird. "Das war von Anfang an unser Ziel und ich bin mir sicher, das Schwanenfest gibt es nächstes Jahr wieder."

In welcher Form und vor allem an welchem Ort müssen die Verantwortlichen allerdings noch eruieren, denn nach aktuellem Stand dürfte im kommenden Jahr der Muslenplatz eine Baustelle sein. "Es gibt für mich mehrere Ansätze, weshalb das Fest nicht unbedingt immer am selben Ort stattfinden muss", sagt Merkle. Was 2019 betrifft, sei die geplante Platzsanierung natürlich ein Grund, allerdings würde der GVO gerne auch andere Ecken in Schwenningen mit dieser Veranstaltung beleben. "Was genau möglich ist, werden wir in unseren Organisationstreffen besprechen. Aber ich könnte mir in Zukunft durchaus auch einen Wechsel zwischen Muslen- und Marktplatz vorstellen", gibt Merkle ihre Idee preis.

Am vergangenen Samstag lief jedenfalls alles nach Plan, mit einer kleinen Ausnahme: das Street-Ball-Turnier fiel aus. "Hier gab es leider nicht genug Anmeldungen", erklärte Merkle. Doch der Rest, vom Mitwirken der Schwenninger Vereine bis zur einheitlichen Gestaltung des Muslenplatzes mit Hilfe der Sponsoren, habe reibungslos funktioniert.