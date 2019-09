Villingen-Schwenningen Schwänzen liegt bei Jugendlichen im Trend

Betrunkene Mutter

Doch dem Vernehmen nach gibt es auch andere Gründe, für chronisches Fernbleiben. In manchen Familien, beobachten Experten, "wird die Schulpflicht nicht besonders ernst genommen", insbesondere, "wenn diese einen Migrationshintergrund haben". Lena hat ihren Schulsachen eigentlich gerichtet, wie oft. Doch auch heute wird sie nicht zur Schule gehen, sondern sich um andere "wichtigere" Dinge kümmern: Zu einer Schieflage führen auch immer weniger intakte oder zerrüttete Familien. Selbst in VS gebe es Kinder, heißt es aus gut unterrichteten Kreisen, die ihre Mutter morgens bereits betrunken auf der Couch liegen sehen: "Diese müssen sich dann um die kleineren Kinder kümmern und den Haushalt machen, statt sich mit Deutsch oder Englisch zu beschäftigen".

"Verlorene Kinder"

"Diese verlorenen Kinder bilden zwar einen kleinen Prozentsatz ab, aber für die Gesellschaft ist das insgesamt katastrophal", so ein Kenner der schulischen Szene. Gerade wenn Entschuldigungen vorliegen, fallen Fehlzeiten erst viel später auf, "zu spät wird dann mal näher hingeschaut". Konkret bedeute dies: Was sich in den eigenen vier Wänden abspielt, erfahren Schulsozialarbeiter und Lehrer manchmal zu spät. Wer zur Schulzeit vor Einkaufszentren oder Bahnhöfen abhängt, der kann dagegen recht schnell Kontakt mit Streetworkern oder Mitarbeitern des kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) bekommen. Wer keinen guten Grund für seinen Aufenthalt außerhalb des Klassenzimmers hat (eine Freistunde etwa), "wird sofort in die Schule zurück gebracht", beschreibt die städtische Pressesprecherin Brunner die Strategie des KOD. Für Fachleute ist das Herumlungern auch die Folge einer um sich greifenden mangelnden Erziehungskompetenz: "Mama, wenn ich liegen bleiben möchte, dann bleibe ich eben liegen." Oder stehe auf, um an den einschlägigen Plätzen der Stadt zu chillen.

Schneller reagieren

Für Beobachter dieser Entwicklung ist das Fazit klar: "Alle Schulleitungen sollten früher als bisher reagieren und in die Familien hineinschauen, wenn Kinder regelmäßig fehlen." Und nicht nur dann, wenn keine Entschuldigungen vorliegen, fordert ein Experte. "In manchen Schulen passiert das, in anderen jedoch nicht." Auch sollten Sanktionen zeitnah greifen.