Villingen-Schwenningen Schwäbischer Albverein wandert im Donautal

Die Wanderfreunde Villingen sind am Samstag und Sonntag, 27. und 28. Oktober, in Dörlinbach unterwegs. Start ist am Samstag von 10.30 bis 15 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 13 Uhr. In Bühlingen bei Rottweil sind die Wanderer am Samstag und Sonntag gemeldet. Start ist hier am Samstag von 8 bis 14 Uhr und am Sonntag von 7 bis 14 Uhr. In Blotzheim in Frankreich sind die Teilnehmer am Samstag, 27. Oktober, ab 7 Uhr unterwegs.

Start an der Neumühle