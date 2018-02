Villingen-Schwenningen Schwäbischer Albverein blickt auf ein grandioses Jubiläumsjahr zurück

Schmidt lobte Kassiererin Ulrike Grohnert in diesem Kontext als wichtigste Frau im Vorstand und hob ihre Zuverlässigkeit in der Rechnungsführung in über 600 Finanzvorgängen hervor. Motiviert von den lobenden Worten zum Jubiläum ordnet Schmidt das laufende Jahr unter den Oberbegriff Klimawandel ein. Der Vorsitzende sprach von einem vernachlässigten, aber brisanten Thema, das durch ständiges Insistieren der Mitglieder des größten Wandervereins der Republik, das aktive Bewusstsein der Politiker wachrütteln soll.

Wanderwart Bernhard ­Rosenstiel skizzierte ein Wanderjahr, das in 69 Outdoor-Veranstaltungen für alle Generationen etwas in petto hatte. Durchschnittlich 24 Teilnehmer an den Wochenendtouren und 19,5 Teilnehmer an den Touren der Wochentage hätten die Beliebtheit des Wanderangebotes bestätigt. Wie in jedem Jahr war es der Ortsgruppe gelungen ein abwechslungsreiches Programm an Tagestouren, sommerlichen Bergtouren, Mehrtagesausflügen und Einzelwanderungen anzubieten. "Das wäre ohne das Engagement von 52 ehrenamtlich engagierten Wanderführern nicht möglich gewesen", lobte Rosenstiel.

Eine eigenständige Abteilung stellt die Familiengruppe dar, die unter Leitung von ­Stefan Löffler in 17 Programmpunkten einen erneuten Anstieg der Beliebtheit des Wanderangebotes feststellte. Löffler nannte die beginnende Kooperation mit der Friedensschule und deren Schuleiter Wolfgang Kneer, mehrere Dutzend Teilnehmer bei der Fackelwanderung oder das erstmals im Garten des Hans-Jakob-Stübles der Heimatzunft ausgetragene Gartenfest als Beispiele.