Villingen-Schwenningen Schwaben – eigentlich liebenswert

Mit rund 600 Gästen war die Neue Tonhalle fast bis auf den letzten Platz gefüllt. Kuhn kam als kaum stillstehender Alleinunterhalter in den zweieinhalb Stunden auf der Bühne bestens an – die Zuhörerschaft war ihrerseits schon vom ersten Gag an kaum auf den Sitzen zu halten.

Vor zwölf Jahren begann der in Reutlingen, und damit im urschwäbischen Kerngebiet, Geborene Szenen aus bekannten Filmen wie James Bond oder Dr. Mabuse auf Schwäbisch zu synchronisieren. Und siehe da: "Alles was man auf Schwäbisch ausdrückt, klingt irgendwie lustig", so Kuhn. "Als Schwabe kann man nichts von Weltbedeutung sagen, es läuft immer auf Thermomix, Kehrwoche, Sicomatic und Gelber Sack hinaus." Die in Eigenregie erstellten und auf Youtube veröffentlichten Videos erhielten rasend schnell viele Klickzahlen und der beruflich als Werbefilmer und Radiomoderator Tätige hatte unter dem Internet-Pseudonym "Dodokay" plötzlich eine riesige Anhängerschaft.

Fans kennen Filme