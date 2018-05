Villingen-Schwenningen Schutzkonzept- Schulung für Jugendleiter

Die Jugendämter der Stadt Villingen-Schwenningen und des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis laden alle Jugendleiter zu ihrer nächsten Schulung zur Umsetzung eines Schutzkonzeptes am Donnerstag, 21. Juni ,von 18 bis 21.30 Uhr in die Neue Tonhalle in VS-Villingen ein.