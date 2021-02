Villingen-Schwenningen Schultag beginnt mit Videokonferenz

Der typische Schultag eines Romäusring-Gymnasiasten beginnt um 7.40 Uhr mit dem Einloggen auf die Schulplattform "Moodle" und einer ­Wake-up-Videokonferenz. Dann gibt es Unterricht nach Stundenplan – von Umfang und Länge gleich wie vor der Pandemie. Auch wenn der Teamarbeit dabei Grenzen gesetzt sind, können Schüler telefonisch oder in virtuellen Arbeitsräumen in Kleinstgruppen zusammenarbeiten und Aufgaben auch gemeinsam lösen. Die reine Wissensvermittlung funktioniere auf diese Weise wie im Präsenzunterricht, sagt Lehrer Rico Knothe, was bleibt ist die ­Isolation. In der Regel sieht man die Klassenkameraden nicht einmal, denn, um Ablenkung zu vermeiden, bleibt während des Fernunterrichts nur die Kamera auf den Lehrer eingeschaltet.

Jochen von der Hardt, selbst vierfacher Vater, weiß, was das für Familien bedeutet und dankt allen Eltern, "die es schaffen, ihre Kinder trotzdem bei der Stange zu halten". Und das sei die deutliche Mehrzahl. Am 27. Fe­bruar wäre am GaR eigentlich der diesjährige "Tag der offenen Tür" gewesen. Stattdessen entwickelten alle Fachschaften gemeinsam einen interaktiven Online-Auftritt der Schule, bei dem sich zukünftige Fünftklässler und deren Eltern informieren können und erfahren "was unsere Schule ausmacht". In der Woche zuvor soll er auf der Schul-Homepage www. gar-vs.de online gehen. Sorgen wird das GaR auch dafür, dass für die Anmeldungen Mitte März die Schule nicht betreten werden muss.