Villingen-Schwenningen Schulsozialarbeit ist wichtig wie noch nie

Mit ihrem differenzierten Instrumentarium, das auch die Eltern erreicht, können soziale Benachteiligungen und Problemlagen von Schülern besser bewältigt werden. Schulsozialarbeit gibt es im Schwarzwald-Baar-Kreis seit 1998. Fachlich angesiedelt sind die Schulsozialarbeit bei der kreiseigenen Einrichtung "impuls – Wir machen Jugendliche stark!". Sie sind an allen beruflichen Schulen des Landkreises tätig, hauptsächlich in den Klassen der Berufsvorbereitung sowie in den ein- und zweijährigen Berufsfachschulen. Mit der steigenden Zahl neu zugewanderter Schüle und der Einrichtung der Schulart "Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf Schwerpunkt Erwerb von Deutschkenntnissen" hat die Schulsozialarbeit besondere Relevanz bekommen.