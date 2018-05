Villingen-Schwenningen Schulrekord aufgestellt

Schwarzwald-Baar-Kreis. Auch dieses Schuljahr nahmen die Kaufmännischen Schulen 1 Villingen (KS1) mit 53 Schülern aus den Vollzeitklassen am internationalen Mathematikwettbewerb "Känguru der Mathematik" teil. Es war die sechste Teilnahme der Schüler der Kaufmännischen Schulen in Folge. Es ist ein mathematischer Multiple-Choice-Wettbewerb für über sechs Millionen Teilnehmer in mehr als 70 Ländern. Die Veranstaltung, will die mathematische Bildung in den Schulen unterstützen, die Freude an der Beschäftigung mit Mathematik wecken und festigen und die selbstständige Arbeit und die Arbeit im Unterricht fördern.

Kaufmännische Schulen sind stolz auf den Erfolg

In diesem Jahr gingen erstmals mehr als 900 000 Schülerinnen und Schüler aus dem ganzen Bundesgebiet in diesem populären Wettbewerb an den Start. Damit hatte Deutschland nach Russland die meisten Teilnehmer.