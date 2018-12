Villingen-Schwenningen Schulmusiker begeistern im Advent

VS-Schwenningen. In diesem Jahr geschah das in einem ungewöhnlichen Rahmen. Da die Aula noch saniert wird und der Mehrzweckraum im Neubau für Konzerte dieser Art zu klein ist, wurde an zwei Orten gespielt. Da bot es sich an, das Konzert auch thematisch zu teilen: Klassik im Unterstufengebäude auf der Hallerhöhe, Pop und Jazz im neuen Mehrzweckraum.

Das Konzept der Musikfachschaft ging auf – der Großteil des zumeist aus Eltern bestehenden Publikums zog in der halbstündigen Pause mit um. In den Bläserklassen lernen unter der Leitung von Stefan Merkl rund 50 Fünft- und Sechstklässler das Spiel mit Trompete und Posaune. Die Nachwuchsbläser ließen hören, was sie gelernt haben. Mit einem Taizé-Kanon, einem gregorianischen Choral und Johann Sebastian Bachs "In meines Herzens Grunde" aus der Johannespassion bewies der Chor von Alexander Ungelenk sein Können und lieferte Kostproben aus der musikalischen Begleitung des für den Sommer geplanten Theaterstücks "Faust". Die von Ungelenk selbst geschriebene Ouvertüre und die Szene "Wald und Höhle", gesungen von Noel Kärcher und Max-Bernhard Kübler sowie am Klavier begleitet von Barbara Brieger-Ungelenk, gab einen vielversprechenden Vorgeschmack.

Nach kurzer Pause wechselten der Konzertort und die musikalische Richtung. Der Unterstufenchor "Young Voices" von Marco Pucher sang mit spürbarem Spaß "Sowieso" von Mark Forster und "All I want for Christmas" von Mariah Carey und erhielt dafür begeisterten Applaus. Der "große" Chor ließ unter anderem mit "Purple Rain" und "Carry on my Way" hören, dass er nicht nur in der Klassik, sondern auch in Pop und Rock zu Hause ist.