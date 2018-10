Villingen-Schwenningen Schulleitung komplett

Die Vollzeitschulen umfassen einen bunten Strauß an Schularten. Im ersten Bildungsweg sind dies die Berufsfachschule Wirtschaft, die Berufskollegs I und II, die Berufskollegs Fremdsprachen und Wirtschaftsinformatik sowie im zweiten Bildungsweg die Wirtschaftsoberschule und das einjährige Berufskolleg zum Erwerb der Fachhochschulreife.

Der Betriebswirtschaft- und Mathematiklehrer studierte an der FSU Jena Wirtschaftspädagogik und kam im Jahr 2011 an die Kaufmännische Schule am Neckarursprung. Michael Fritzsche engagierte sich in den vergangenen Jahren in verschiedenen Gremien der Schule. Er leitet die Fachschaft Mathematik, arbeitet in der Schulentwicklung mit und hat seit 2016 den Vorsitz der Steuergruppe des gesamten Schulentwicklungsprozesses inne. Vom Kultusministerium wurde er in die Lehrplankommission "Mathematik an Berufsoberschulen" berufen und arbeitete neben dem Lehrplan an der dazugehörigen Handreichung und der einheitlichen Merkhilfe für berufliche Schulen mit. Bis zu seiner Berufung als Nachfolger von Jürgen Huber vertrat er das Kollegium als Personalratsvorsitzender.