Villingen-Schwenningen Schulen stellen sich vor

Unter anderem stellten die Vertreter der Beruflichen Gymnasien in VS die jeweiligen Profile vor. Dabei präsentierte Roger Steindamm das biotechnologische und das ernährungswissenschaftliche Gymnasium sowie das Profil Gesundheit des sozial- und gesundheitswissenschaftlichen Gymnasiums (Albert-Schweitzer-Schule). Michael Sauer zeigte, dass es das Profil Soziales sowohl an den von ihm vertretenen Zinzendorfschulen als auch an der Albert-Schweitzer-Schule gibt. Marc Fehrenbacher stellte für das Technische Gymnasium und Ann-Katrin Scherr für das Wirtschaftsgymnasium (Kaufmännische Schulen 1) die Profile vor. Johannes Kaiser von den St. Ursula Schulen präsentierte die Möglichkeit, über das Aufbaugymnasium den Anschluss an die gymnasiale Oberstufe eines allgemeinbildenden Gymnasiums zu erlangen. Mit einer abgeschlossenen kaufmännischen Berufsausbildung kann das Abitur über die Wirtschaftsoberschule erreicht werden, was Michael Fritzsche von der David-Würth-Schule vor­stellte.