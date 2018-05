Villingen-Schwenningen Schule auch für Pädagogen manchmal ein Horrortrip

Immer wieder zieht es den im realen Leben einstigen Musiklehrer auf die andere Seite der Bühne. Dort stehen zur Erbauung der Gäste Flügel und Kontrabass, und er nutzt, bis auf das letzte Lied, in dem er gar beide seriell bedient, ­jeweils ein Instrument. Mit trockenem Humor trägt er ­beispielsweise in der Melodie von Queens "Another one ­bites the dust" am Bass seinen Song "Lehrerkonferenz" vor. Auch wer selbst kein Lehrer ist, konnte sich gut identi­fizieren mit dem Ängsten, dieses Mal das Protokoll schreiben zu müssen.