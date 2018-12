Villingen-Schwenningen Schützenstraße: Drei Verletzte bei Prügeleien

Laut Polizei gerieten gegen Mitternacht mehrere Männer im Vorraum einer Diskothek in Streit. Die Gruppe hatte sich bereits vor der Disko in die Haare bekommen. Im Lauf der Auseinandersetzung warf ein Unbekannter einem 31-Jährigen eine Flasche an den Kopf. Der 31-Jährige wurde verletzt mit dem Rettungswagen ins Schwarzwald-Baar-Klinikum gebracht. Der Flaschenwerfer machte sich aus dem Staub.

Gegen 1.15 Uhr wurde die Polizei erneut wegen einer Streiterei alarmiert. Ein 27-jähriger Mann wurde verletzt. Auch er kam mit dem Rettungswagen ins Schwarzwald-Baar-Klinikum.

Um kurz nach vier Uhr wurde dann ein 25-Jähriger auf dem Nachhauseweg von einem ihm unbekannten Mann angesprochen. An der Kreuzung Metzgergasse/Marktstraße eskalierte die Situation. Vier Männer auf den 25-Jährigen los. Auch er kam verletzt ins Schwarzwald-Baar-Klinikum. Die unbekannten Schläger flohen in einem schwarzen Kleinwagen mit Freudenstädter Kennzeichen.