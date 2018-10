Die Schüler des Schulverbundes am Deutenberg haben ihre neuen Schülersprecher gewählt. Wie in jedem Schuljahr gab es wieder viele Bewerbungen für dieses Amt. VS-Schwenningen. Alle Kandidaten stellten sich zuerst den Mitgliedern der Schülermitverwaltung vor. Anschließend warben sie für sich in jeder Klasse mit ihren schulischen Anliegen, für die sie sich stark machen wollen. Im Mittelpunkt standen vor allem WLAN für alle Schüler, die Sauberkeit im Schulhaus und ein Aufenthaltsraum für die Mittagspause. Nach Auszählung der Stimmen wurde Denise Wrosch (10bR) als Schülersprecherin und Jana Hermann (10W) als Stellvertreterin gewählt. Komplettiert wird das Gremium durch Arina Aristarchowa (10W) und Dennis Hermel (9aR).