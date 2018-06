Villingen-Schwenningen Schülerprojekt ist gesichert

Auch im nächsten Schuljahr können Siebtklässler der Gemeinschaftsschule Mönch­weiler im Therapiestall der Nachsorgeklinik Tannheim wieder das Projekt "Gesunde helfen Kranken" durchführen.

VS-Tannheim/Mönchweiler. Die Finanzierung ist gesichert. Der Radiosender Radio 7 übergab im Rahmen seiner seit 2005 organisierten Hilfsaktion "Drachenkinder", mit der Hörer für Projekte mit kranken, behinderten und traumatisierten Kinder spenden, 22 000 Euro.

Klinik-Geschäftsführer Thomas Müller und Arnold Seng, Leiter des Therapiestalles mit Pferden, Eseln und Ziegen, haben damit eine Sorge weniger. Was 2007 mit dem von der Landesregierung unterstützten Ehrenamtsprojekt begann, führen Klinik und Schule bis heute in eigener Regie weiter, müssen dafür jedes Jahr aber einen Sponsor suchen. Für 2018/19 haben sie in der Person von Ursula Schuhmacher, Leiterin des Drachenkinderprojektes, einen gefunden.