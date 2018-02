Villingen-Schwenningen Schüler stellen aus

20 individuelle Arbeiten an Bildern, Installationen und Plastiken zeigen in einer kreativen Vielfalt, was junge Menschen bewegt. Seit Schuljahresbeginn waren die Schüler im Kunstprojekt gefordert, sich mit selbst gewählten Themen künstlerisch auseinanderzusetzen. Dabei konnten sie zwischen den Fakultäten Malerei oder Bildhauerei wählen. Kunstpädagogen aus diesen Bereichen standen den Schülern sechs Monate lang reflektierend und beratend zur Seite.

Absicht der achttägigen Kunstprojektausstellung, die täglich von 11 bis 17 Uhr geöffnet ist, ist es, mit den die Ausstellung betreuenden Schülern ins Gespräch zu kommen.

Die Vernissage findet am heutigen Mittwoch, 7. Februar, 19 Uhr, im Umweltzentrum auf der Möglingshöhe. statt. Die Ausstellung dauert von Donnerstag, 8. Februar, bis Freitag, 16. Februar, und ist täglich von 11 bis 17 Uhr geöffnet.