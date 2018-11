Mit ihrer Arbeit "Die Reise der Familie Boss" konnten die beiden Neuntklässlerinnen der Villinger St. Ursula ­Schulen, Sophia Plotzitza und Emilia Brugger, die Jury für den ersten Platz überzeugen. Für ihre damit verbundene Präsentation trugen die Schülerinnen historische Dokumente zusammen und traten mit Zeitzeugen in Kontakt. Warum die beiden würdige Preisträgerinnen sind, zeigte sich, als sie die Präsentation vor den anwesenden Zuhörern vortrugen.

Der erste Preis war mit 300 Euro dotiert, die beiden Drittplatzierten erhielten jeweils 100 Euro.

Der jüdische Professor Joseph Haberer wurde 1929 in Villingen geboren. 1938 emigrierte er als Kind alleine nach England, seine Eltern mussten im nationalsozialistischen Deutschland zurückbleiben und wurden 1940 deportiert. Später lehrte Haberer an einer Universität in den USA Politologie und hielt viele Vorträge an Schulen über Rassismus und Antisemitismus. 2013 verstarb Joseph Haberer. Der Preis soll junge Leute motivieren, sich mit der ­Zeitgeschichte auseinander zusetzen sowie zur Wachsamkeit und Zivilcourage zu ermutigen.