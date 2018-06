Villingen-Schwenningen Schüler reisen durchdie Welt der Musik

Leise Töne dringen an das Ohr der kleinen Eule, die hoch oben in ihrer Baumhöhle sitzt. Sie kann nicht anders und muss sofort mitsummen. Kein Wunder – sie hört nämlich einen Popsong, und Popsongs wollen das so. Das erfährt sie, als sie der Musik folgt und auf eine Fliege trifft, die ihr das erzählt. So beginnt das Musical "Eule findet den Beat", das der Unterstufenchor präsentiert.

Das Stück begleitet die Eule bei ihrer Reise durch die Welt der Musik, bei der Rock, Oper und Reggae nur einige der Haltestationen sind. Das Musical lädt Jung und Alt ein, etwas über verschiedenste Musikstile zu erfahren und mit der Eule mitzusummen.

Der Eintritt an beiden Abenden ist frei, der Chor freut sich über eine Spende zur Deckung der Kosten.