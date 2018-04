Villingen-Schwenningen Schüler organisieren Frühlingsfest für Senioren

Den Auftakt des Unterhaltungsprogramms gestalteten die Schüler mit einem Quiz, bei dem die Gäste verschiedene Ereignisse zeitlich in die 70er-Jahre einordnen mussten. Die Pflegekraft Elvira Kohler trug ein selbst geschriebenes Gedicht zum Thema Frühling vor. Reichlich Beifall bekamen die Schüler und Pflegekräfte auch für ihren Tanz, der die Senioren in das Reich von Biene Maja entführte. Eine Zugabe wurde mit Applaus gefordert. Das gemeinsame Singen von bekannten Volksliedern kam ebenfalls nicht zu kurz. Bei dem knapp zweistündigen Programm hatten die Senioren und Akteure viel Spaß. Am Ende verteilten die Schüler Rosen an alle Gäste.