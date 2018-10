Villingen-Schwenningen Schüler können mit der Hand sogar Blitze einfangen

Dort lässt sich Naturwissenschaft hautnah erleben und Anfassen ist explizit erwünscht. Spielerisch werden so zahlreiche Zusammenhänge gelernt und erforscht. Los ging es mit einem Workshop zu Mikrowellen. Hierbei wurden verschiedene Materialien getestet.

Professionell unterstützt durch die Crew des Technoramas stellten die Schüler sich dabei so einige Fragen: Was erwärmt sich besonders gut und wieso ist das so? Was darf eigentlich nicht in die Mikrowelle und was passiert, wenn man es dann doch hineinpackt? Wie muss man Aluminiumfolie formen, um möglichst grelle Blitze zu erzeugen? Der Titel des Workshops "Do not try this @home" ist also durchaus ernst gemeint.

Anschließend konnten die Schüler selbst auf Erkundungstour gehen. Beliebt war der Windkanal, in dem man austesten kann, wie sich verschiedene Windstärken anfühlen. Interessant sind aber auch die zahlreichen optischen Täuschungen, die einen zum Beispiel wahlweise als Zwerg oder Riese erscheinen lassen.