VS-Villingen. Chor, Instrumentalgruppe und Theater-AG Junge Truppe des Gymnasiums am Romäusring präsentieren das Stück "Odysseus – tausend Inseln, ein Ziel" an zwei Abenden, am Montag, 14. Mai, und Dienstag, 15. Mai, jeweils ab 19 Uhr im Gemeindesaal St. Fidelis in Villingen. Karten gibt es auch an der Abendkasse. Odysseus – seine Geschichte ist hundertfach erzählt, sein Mut, seine Klugheit und sein Ruhm sind tausendfach gepriesen. Doch jetzt zeigen Chor, Instrumentalgruppe und Theater-AG Junge Truppe den wahren Odysseus und versprechen dem Publikum einen spannenden Abend.