Villingen-Schwenningen Schüler erhalten Tipps für ihre Zukunft

Die Vorstandsmitglieder des Fördervereins freuten sich, dass sie von vielen Personen ehrenamtlich unterstützt wurden. Als "Bonbon" sponserten sie zwei Fotografen, die in Klassenräumen professionelle Bewerbungsfotos für die Schüler anfertigten. In der Schulmensa wurde eine Bewirtung mit Würstchen und Salat oder Kaffee und Kuchen gerne angenommen. Die "Freunde" konnten dabei zahlreichen Kuchenspenden der Eltern in Anspruch nehmen.