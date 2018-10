Villingen-Schwenningen Schüler entdecken viele Schätze

Die Schulpartnerschaft mit dem Liceo Corradini in Thiene besteht bereits seit 15 Jahren und ermöglicht den Sprachprofil-Schülern die praktische Anwendung ihrer Sprachkenntnisse und einen Einblick in das Leben und die Kultur des Ziellandes.

Die Partnerschule im Veneto ließ die Deutschen wieder einiges an Schätzen ent­decken: Zunächst die Freundschaften mit den gastfreundlichen und herzlichen italienischen Jugendlichen und ihren Familien, dann aber auch die Kulturdichte der Region. Vom römischen Amphitheater in Verona über Juwele der Renaissance-Architektur in und bei Vicenza bis hin zum Lagunen-Wunder Venedig gab es einiges zu sehen, was noch länger in Erinnerung bleiben wird.

Seit einiger Zeit ist auch der Einblick in Wirtschaftsbetriebe der Region Veneto Teil des Austausch-Programms. Italiener und Deutsche besichtigten gemeinsam eine große Kaffee-Rösterei bei Thiene und erfuhren eine Menge über das von den Italienern so geliebte Getränk. Vor dem praktischen Einblick in die Reinigungs-, Röst- und Verpackungsverfahren gab es einen Vortrag zu den Herkunftsländern und zur Kaffee-Ernte.