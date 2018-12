Villingen-Schwenningen Schüler bekommen viel Applaus

Das immense Interesse nicht nur von den Eltern und Verwandten der Mitwirkenden war berechtigt. Chor, Orchester und Theater-AG hatten sich einmal mehr zusammengetan und eine erhebende Stunde kreiert, die mit einem gemeinsam gesungenen "Macht hoch die Tür, die Tor macht weit" und frenetischem Applaus endete.

Zuvor ertönten unter anderem "Veni, redemptor gentium" (nun komm, der Heiden Heiland), "A little Child there is y born" und "O holy Night" von Chor und Orchester, klassische Melodien der Solisten Lisa Haß (Blockflöte), Sophie Rycerz (Harfe), Pauline Graf und Laurin Brunner (Klarinette) und das Orchester alleine mit dem "Tanz der Zuckerfee" und dem "Tanz der Rohrflöten".

Auch gab es Einblicke in die aktuell laufende Produktion der Theater-AG, die zusammen mit Chor und Orchester noch vor den Pfingstferien das Stück "Parzival" frei nach Wolfram von Eschenbach aufführen wird. Rico Knothe verrät dazu nicht allzu viel. "Es geht dabei um die wesentlichen Motive wie Ritterlichkeit, Ehre und Treue", den Inhalt interpretieren die 29 jungen Schauspieler aber wie immer nach ihren eigenen Vorstellungen.