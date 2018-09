Die Geographie als vernetzende Wissenschaft erleben und greifbar machen – Schüler der beiden Geographie-Neigungskurse des Gymnasiums am Hoptbühl und der St. Ursula Schulen (Kooperation mit dem Gymnasium am Romäusring) unternahmen eine Exkursion nach Freiburg und zum Kaiserstuhl. Unter anderem beschäftigten sich die Abiturienten in Freiburg mit den Standortfaktoren der Stadt und besuchten das nachhaltig angelegte Stadtviertel Vauban. Am Kaiserstuhl besichtigte die Gruppe mit ihren Lehrern Mirko Wleklinski und Oliver Küntzler zunächst den Phonolith-Steinbruch bei Bötzingen und erwanderte dann die Besonderheiten der vielfältigen Landschaft des erloschenen Vulkans. Schließlich wurden die Auswirkungen der Rheinbegradigung thematisiert. Hier stehen die Schüler vor dem sogenannten "Backenbrecher" im Steinbruch, mit welchem große Phonolith-Steine zerkleinert werden. Foto: Hollerbach