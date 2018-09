Villingen-Schwenningen Schrott landet einfach auf dem Asphalt

Beschaffen möchte man eine Transportkiste für das Kommunalfahrzeug, einen Rasenmäher und Akku-Ladegerät. Da die Anschaffungen auch im Zusammenhang mit der Arbeitserleichterung für einen Gemeindearbeiter stehen, der aufgrund seines Behinderungsgrades nur 16 Stunden in der Woche arbeiten darf, gewährt das Integrationsamt einen Zuschuss von 30 Prozent, der sich auf 1270 Euro bei der Gesamtsumme von 4227 Euro beläuft.

Bekannt gab die Ortsvorsteherin den Eingang einer Spende von 200 Euro vom Jagdpächter, die man für die Durchführung vom Seniorennachmittag am 20. Januar des nächsten Jahres verwenden möchte.

Der Austausch der sich am Ende vom Hechtweg befindenden altersschwachen Fußgänger- und Radfahrerbrücke über den Talbach sei noch in diesem Jahr vorgesehen. Immer wieder werden Beschwerden an die Ortsverwaltung über auf der Straße im Bereich der beiden Kreisverkehre herumliegende Metallteile herangetragen. Die Hinterlassenschaften seien mit Fahrzeugbeladungen eines in Brigachtal ansässigen Recycling- und Entsorgungsunternehmens in Verbindung gebracht worden.