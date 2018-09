Villingen-Schwenningen Schroff-Bilder tauchen überraschend wieder auf

Jacqueline Eck, die die über 300 Aufnahmen Herbert Schroffs auf der Seite der Gruppe eingestellt hat, klickt sich selbst gerne durch das Villingen-Schwenningen von früher.

Ihr Vater habe die Bilder vor etwa elf Jahren von der Internetseite des Schroff-Archivs auf seinem Rechner gespeichert, erklärte sie im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Als nun vor einigen Tagen ein Nutzer alte Bilder der Görlacher Villa im Stadtgeflüster gepostet hatte, " ist mir eingefallen, dass ich die Bilder noch haben müsste". Sie wühlte sich durch die digitalen Tiefen ihres Laptops und siehe da: "hab’ sie tatsächlich in einem Ordner auf dem Desktop gefunden."

Den Chef des Stadtgeflüsters, Initiator Hartmut Kersten, "traf fast der Schlag", wie er glücklich im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten verrät: "Was ich da sah, waren 327 Bilder aus dem als verschollen geltenden Schroff-Archiv!" Er hat selbst unzählige wunderbare Erinnerungen an Herbert Schroff, den Mann, der sich bei der Metzgerei seiner Familie so einprägsam meldete, wenn er eine Bestellung aufgab: "Hier spricht Schroff – mit zwei F wie Affe" Gemeinsam mit seinen alten Saba-Kollegen Alfred Moser und Karl Kratt habe er im Laden gestanden und die Leute dort trefflichst unterhalten. "Das war für mich als kleiner Junge lustiger als jedes Fernsehprogramm." "Herbert" sei als Reporter auch immer sehr interessiert gewesen an neuen Episoden der damaligen Färberstraßen-Mafia – die aus dem Friseur Schere-Pauli, dem Gardinen-Kammerer und dem Schuhmacher Franz Kraft aus der Brunnenstraße und Hartmut Kerstens Vater bestand. Vier Herren, die sich gegenseitig die tollsten Bubenstreiche gespielt hatten.

"Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie glücklich mich das macht, dass ausgerechnet in unserer Gruppe das Schroff-Archiv wieder aufgetaucht ist", freut sich Kersten. Gemeinsam mit ihm schwelgt das Stadtgeflüster VS nun also in Erinnerungen. Zu beinahe jeder Aufnahme kann mindestens einer erzählen wer auf dem Bild zu sehen ist oder welches Gebäude oder welche Straße gezeigt wird. Die Stadtflüsterer sind begeistert: "Danke für die beeindruckende Zeitreise", postet beispielsweise einer von ihnen. Ein Dankeschön, das posthum weitergereicht wird an den Reporter Herbert Schroff, denn, so Kersten, "wenn die Leute heute zur mir ›Ober-Stadtflüsterer‹ sagen, war Herbert Schroff ohne Zweifel der unübertroffene ›Ober-Stadtknipser‹."