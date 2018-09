Villingen-Schwenningen Schroeder mit neuem Programm in Villingen

VS-Villingen. Für Schroeder ist klar: "Noch nie ging es uns so gut wie heute – und doch leben wir im Ausnahmezustand. Wir fühlen uns permanent bedroht. Von einem Irren mit Fönfrisur im Westen, einem Irren ohne Frisur im Osten oder dem türkischen Türsteher, der das Presserecht mit Füßen tritt. Wir haben Angst vor den Rechten – außer in Silvesternächten. Dann haben wir mehr Angst vor den Fremden. Facebook weiß mehr über uns als unser eigener Partner, Gesichtserkennung auf dem iPhone oder am Bahnhof – was soll’s!"

Der Kabarettist ist seit Herbst 2017 mit seinem Bühnenprogramm "Ausnahmezustand" in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Tour. Er moderiert die SWR-Kabarettsendung Spätschicht und hat die Bücher veröffentlicht. Seit 2015 bringt Schroeder mit der Satireshow ein neues und aktuelles Format auf die Bühne. Er ist ein gefragter Meinungsbildner der jungen Generation und gern gesehener Gast in Talkshows. Seine Marke: die genaue Be obachtung der politischen und gesellschaftlichen Situation. Er ist immer aktuell, analysiert, bewertet und hinterfragt. Tickets gibt es ab 19 Euro an den Vorverkaufsstellen.