Villingen-Schwenningen Schritt Richtung nachhaltige Mobilität

VS-Schwenningen. Jeweils eines der flachen, länglichen Räder des Herstellers Riese & Müller steht von nun an in Villingen und Schwenningen allen Interessierten kostenfrei zur Verfügung. Dazu muss der Ausleiher lediglich auf der Internetseite www.lastenrad-vs.de nach vorheriger Registrierung eines der beiden Räder auswählen und den Zeitpunkt sowie die Dauer der Leihe angeben, Anfragen über ein Kontaktformular sind allerdings auch möglich. "Die Räder waren bereits einige Wochen im Testbetrieb, auch ein Unternehmen hat es drei Tage lang als Transportmöglichkeit zwischen seinen Hallen getestet. Die Rückmeldung war sehr positiv", freut sich Harald Ückert vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC). "Wir haben Getränkekisten oder Grüngut transportiert. Die Kurvenlage und Bremsen sind super, nur das Anfahren am Berg ist anfangs noch etwas schwierig", ergänzt Michael Sarter vom ADFC und lacht. Bis zu 100 Kilogramm können in dem Korb transportiert werden, das Gesamtgewicht liegt bei 200 Kilo, die Reichweite bei 70 bis 100 Kilometern.

Einen festen Standort hat mit Pfundsteins Naturkostladen bisher nur das Schwenninger Exemplar. Für das Villinger Rad sucht der ADFC noch eine dauerhafte Bleibe. "Wer dieses Rad leihen möchte, bekommt dann aber den aktuellen Standort übermittelt", sagt Ückert. Möchte man nun eines der mit stufenloser Schaltung, Elektromotor und Riemenantrieb ausgestatteten Gefährte testen, erhält man vor Ort eine Einweisung und den Schlüssel, der für sämtliche Schlösser am Rad passt. "Natürlich weisen wir auch auf die Sorgfaltspflicht des Nutzers hin, etwa das Rad im ordentlichen Zustand zurückzugeben oder stets abzuschließen", sagt Ückert.

Der ADFC möchte mit diesem Projekt umweltfreundliche, kostengünstige und nachhaltige Mobilität fördern. Jeweils etwa 6000 Euro haben die beiden Räder in der Anschaffung gekostet. Die Hälfte davon wurde vom Land Baden-Württemberg gefördert, 5000 Euro hat der ADFC für das Projekt bei einem Vereinswettbewerb erhalten. "Es gibt auch ohne Werbung bereits Interessenten", sagt Ückert. Für den heutigen Samstag etwa gab es eine Anfrage für das Villinger Rad. Das Transportgut: eine Hochzeitstorte.