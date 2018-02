Villingen-Schwenningen "Schreibkram muss halt auch sein"

VS-Villingen. Hält eine Batterie, was sie verspricht? Wie viel Energie steckt darin? Wie hoch ist die elektrische Leistung, die sie wirklich liefern kann und sind teure Exemplare wirklich leistungsfähiger als günstigere? Diesen Fragen sind Alexander Zerba (14) und Elias Wenzler (13) auf den Grund gegangen.

Die beiden Jungforscher gehen in die Klasse 8a des Gymnasiums am Romäusring – eine Klasse mit dem Profilfach Naturwissenschaft und Technik (NwT) – und besuchen die bis vor kurzem gleichnamige AG. "Ende Januar wurde die NwT-AG der Schule offiziell in Jugend forscht-AG umbenannt", sagt Henning Blötscher, der gemeinsam mit seiner Kollegin Karin Hipp die AG sowie folglich auch das Jugend forscht-Projekt von Alexander und Elias betreut. Das Ziel der "neuen" AG sei es, von nun an jedes Jahr mit – im Idealfall – mehr als einer Schülergruppe an dem Wettbewerb teilzunehmen, erklärt der Lehrer.

An ihrem Gymnasium sind Alexander und Elias also Jugend forscht-Pioniere. Aufgeregt sind die beiden deshalb nicht. "Es geht noch, wir freuen uns darauf", meint Elias. Auf den Grundgedanken "Welche Batterie ist die beste?" seien sie auf ihrer Themensuche gestoßen und aus Interesse hängen geblieben, meinen die beiden. Mitte November vergangenen Jahres haben die Jungforscher mit ihrem Projekt begonnen. "Der endgültige Geräteaufbau hat sich dann aus einer Mischung der Fragestellung und ersten praktischen Versuchen ergeben", sagt Alexander.