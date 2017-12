Villingen-Schwenningen Schreck sitzt Frauen in Knochen

Weshalb sich der 23-Jährige derart rechtswidrig verhält wurde im Verfahren nicht erörtert, nach Lage der Dinge dürfte er wieder in sein Heimatland abgeschoben werden. Der junge Mann wurde auch schon in Donaueschingen, Karlsruhe und beim Southside Festival in Neuhausen ob Eck auffällig. Nach Polizeiangaben gab es wohl einmal auch einen sexuellen Hintergrund.

Bäumler zufolge schaffte es der Gambier "über die ganz harte Tour" nach Europa und musste unter anderem Nigeria und Libyen passieren. "Andere Asylbewerber kommen dagegen mit dem Flugzeug in der Schweiz an, was ich immer noch nicht ganz nachvollziehen kann", ergänzte der Vorsitzende.

Bei seiner Registrierung in Karlsruhe soll sich der 23-Jährige als noch minderjährig bezeichnet haben, dies rief nun den Staatsanwalt auf den Plan. "War es so, haben Sie sich jünger gemacht? Wenn ja, warum?", wollte der Klagevertreter wissen. Die Antwort gab Bäumler: "Weil einem die Schlepper das so mit auf den Weg geben. Die wissen um das mildere Jugendstrafrecht hierzulande."

Das Schöffengericht verurteilte den 23-Jährigen schließlich zu einer zweijährigen Haftstrafe, die Staatsanwaltschaft wollte diesen direkt in die Abschiebehaft überstellt sehen. "Mein Mandant hat bei der Flucht sein Leben riskiert, niemand macht das einfach so!", rief die Verteidigung vorab noch in Erinnerung. Bäumlers Fazit blieb nüchtern: "Der Mann begeht tatsächlich ständig Straftaten. Ein Überfall oder Raub mitten in der Nacht ist albtraumhaft."