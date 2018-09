Villingen-Schwenningen Schorer kauft Fläche in Bad Dürrheim

Der Ursprung seiner im März geäußerten Androhung, er werde VS mit all seinen gewerblichen Tätigkeiten verlassen, ist in einem Streit über sein früheres Elternhaus am Schwenninger Stadtrand Richtung Mühlhausen begründet. Schorer hatte das Gebäude zu einem Wohnhaus umgebaut, laut Stadtverwaltung teilweise aber ohne Genehmigung. Letztlich führte der mehrjährige Konflikt soweit, dass Schorer im März einen Vertrag vonseiten der Verwaltung vorgelegt bekam, in dem unter anderem festgehalten wurde, dass Schorer selbst das Haus am Stadtrand zwar nutzen, jedoch nicht bewohnen darf. Gleiches gelte für seine Rechtsnachfolger. "Ich habe den Vertrag bekommen und musste innerhalb von 15 Tagen unterschreiben, oder aber alles zurückbauen", erklärt Schorer rückblickend. Nur deshalb habe er damals keine andere Option gesehen. "Hätte ich nicht unterschrieben, hätte ich den Rechtsweg gehen müssen – das hätte mich finanziell ruiniert."